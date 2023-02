Euribor sobem a três e 12 meses para novos máximos de mais de 14 anos

As taxas Euribor voltam a subir e estabelecem novos máximos desde Janeiro de 2009 e Dezembro de 2008.

A taxa Euribor a 12 meses, a mais utilizada no país para créditos à habitação com taxa variável, foi fixada em 3,510%, mais 0,045 pontos e novo máximo desde Dezembro de 2008. Segundo o Banco de Portugal, a taxa já representa 43% do stock desta modalidade de empréstimos, enquanto a Euribor a seis meses representa 32%.

A Euribor ao ano está em terreno positivo desde 21 de Abril, depois de alcançar os 0,005% no princípio desse mês, patamar registado pela primeira vez desde Fevereiro de 2016. Nas últimas semanas, entre Dezembro e Janeiro, a modalidade da Euribor a 12 meses avançou de 3,018% para 3,338%.

Após seis anos e sete meses em zona negativa, a taxa a seis meses fixa-se em terreno positivo desde Junho. Depois de na última semana subir para 3,103%, um novo topo desde Dezembro de 2008, a taxa voltou a avançar, desta feita 0,022 pontos.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses, regressada a zona verde em Julho pela primeira vez desde Abril de 2015, prossegue o paulatino crescimento, progredindo esta segunda-feira para 2,654%. O acréscimo de 0,033 pontos permite anotar um novo máximo, inalterado desde Janeiro de 2009.

As Euribor recuperam terreno desde Fevereiro de 2022, quando o Banco Central Europeu (BCE) admitiu subir as taxas de juro directoras durante 2023 devido à inflação na Zona Euro e à conjuntura derivada da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na última reunião de política monetária, no segundo dia deste mês, o BCE voltou a subir em 50 pontos base as taxas de juro directoras, aumento igual ao efectuado a 15 de Dezembro, quando o ritmo das subidas desacelerou face aos 75 pontos base de Outubro e Setembro. Em Julho, o BCE havia aumentado as três taxas em 50 pontos base pela primeira vez em 11 anos.

As taxas são fixadas pela média às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.