Kansas City Chiefs batem Philadelphia Eagles e conquistam 57.º Super Bowl

Os Kansas City Chiefs conquistaram este domingo pela terceira vez o Super Bowl, depois de derrotarem os Philadelphia Eagles, por 38-35, na 57.ª final da liga norte-americana de futebol americano.

Em Glendale, no Arizona, os Chiefs, que estavam na final pela terceira vez nos últimos quatro anos, até chegaram ao intervalo a perder por 24-14, mas conseguiram dar a volta ao resultado, garantindo o triunfo com um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim.

Com o terceiro título, depois de 1970 e 2020, os Chiefs ainda estão longe dos recordistas de títulos, os Pittsburgh Steelers e os New England Patriots, ambos com seis troféus Vince Lombardi.

As esperanças do Kansas City de voltar para casa com o Troféu Lombardi pareciam estar a desvanecer no final da primeira parte, quando o quarterback Patrick ​Mahomes se magoou novamente o tornozelo direito, algo que tinha sido uma grande preocupação no início do jogo.

Fazendo um esgar de dor, Mahomes mancou para fora do campo e bateu o capacete na relva enquanto os Chiefs se dirigiam para o intervalo a perder por 24-14.

Mas, quando as equipas voltaram após o intervalo, um resiliente Mahomes produziu um esforço heróico, lançando dois touchdowns no quarto período e dando início ao golpe final.

"Eu disse-vos esta semana que nada me iria impedir de jogar futebol americano", disse Mahomes depois de aceitar o prémio de MVP do Super Bowl.