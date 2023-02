Futebolista internacional checo Jakub Jankto assume homossexualidade

O internacional checo Jakub Jankto, emprestado pelo Getafe ao Sparta de Praga, assumiu nesta segunda-feira a homossexualidade, pretendendo viver a vida "sem medos, preconceito e violência, mas com amor", tornando-se num dos mais reputados futebolistas a fazer este anúncio.

O jogador checo junta-se a nomes como o do australiano Joshua Cavalo ou o inglês Jake Daniels a assumir a homossexualidade no seio do futebol profissional de alto nível.

"Não me quero esconder mais", declarou o jogador, num vídeo publicado nas principais redes sociais, na qual detalha a vontade de fazer a sua vida "como toda a gente", com "liberdade" e sem medos.

Tanto o Sparta de Praga, que actualmente representa, como o clube que o emprestou, o Getafe, publicaram manifestações de apoio ao médio, que se torna uma das principais figuras de um assunto quase "tabu" no seio do futebol no masculino.

Depois de Jake Daniels, no Blackpool, do segundo escalão, se ter tornado no ano passado o primeiro profissional no activo a jogar no Reino Unido e tendo assumido a homossexualidade, o australiano Josh Cavalo fez o mesmo, pelo Adelaide United, tornando-se o único em ligas de topo, a que se junta agora Jankto.

Além dos clubes, também a Liga inglesa respondeu ao anúncio do médio, com uma declaração de que "o futebol é para todos", enquanto a autarca de Getafe, Sara Hernández, enviou uma mensagem de apoio.

"De Getafe dos adeptos "azulones", sentimo-nos muito orgulhosos deste passo importante na tua vida. Sem dúvida que serás um exemplo para muitos meninos e meninas, que amam a modalidade e agora, graças a ti, também não terão de esconder-se", declarou a autarca, na rede Social Twitter.

Aos 27 anos, a carreira de Jankto já passou por 45 internacionalizações (quatro golos) pela República Checa, tendo participado no Euro 2020, e por clubes em Itália, como Udinese e Sampdoria, depois de formar no grande rival do Sparta, o Slavia de Praga.

Esta época soma 10 encontros pela formação da capital, na qual joga cedido pelo Getafe.

A República Checa é considerada umas das nações de Leste com leis mais progressivas quanto a direitos LGBTQIA+, embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo não seja ainda legal, estando legalizado apenas o registo de relações entre duas pessoas, depois de a lei "cair" no Parlamento em 2021.