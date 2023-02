Terça na TV: Top Gear e Samba entre o amor e os abusos

CINEMA

Seduz-me Se És Capaz

Cinemundo, 20h25

Fred Flarsky é um jornalista que, devido à sua escrita (excessivamente) arrebatada, está novamente desempregado. Um dia, por acaso, encontra Charlotte Field, que em tempos foi sua babysitter e que é hoje uma das mais influentes mulheres do mundo. De secretária de Estado, ela concorre agora à presidência dos EUA. Contente por voltar a vê-lo, Charlotte contrata Fred para escrever os seus discursos e para os transformar em algo menos solene do que o habitual. Mas a parceria profissional depressa dá lugar a algo mais.

Realizada por Jonathan Levine, uma comédia romântica protagonizada por Seth Rogen e Charlize Theron, que contracenam com June Diane Raphael, O’Shea Jackson Jr. e Ravi Patel. O filme faz parte da sessão tripla Amor com Humor, motivada pelo Dia dos Namorados. Antes, passa O Que Se Espera Enquanto Se Espera (às 18h35); a seguir, Beijos e Balas (às 22h30).

Samba

AXN Movies, 21h10

Omar Sy e Charlotte Gainsbourg dão vida a esta comédia dramática sobre imigração e xenofobia em França, com argumento e realização de Olivier Nakache e Eric Toledano.

Samba é um imigrante senegalês que sonha fazer carreira como chef. Embora viva em Paris há mais de dez anos, nunca conseguiu a autorização de residência. Tem sobrevivido com biscates, enquanto tenta regularizar a sua situação. Um dia, é apanhado pela polícia e encaminhado para o serviço de estrangeiros e fronteiras para ser deportado. É então que conhece Alice, que há anos luta contra uma depressão e que trabalha como voluntária numa organização de apoio a imigrantes.

Peter Von Kant

RTP1, 00h38

Peter Von Kant (Denis Ménochet) é um realizador famoso que vive com Karl (Stéfan Crépon), seu assistente, que não se coíbe de maltratar. Um dia, Sidonie (Isabelle Adjani), uma actriz sua amiga, apresenta-lhe o belo Amir (Khalil Gharbia), um rapaz de origens humildes por quem depressa Peter se encanta e a quem convida para se mudar para sua casa. Perdido de amores, o realizador usa o seu prestígio e influência para lançar a carreira de Amir. Mas ele afasta-se do seu mentor assim que se torna célebre, deixando-o despedaçado.

Escrito e dirigido pelo francês François Ozon – o aclamado realizador de Sob a Areia, 8 Mulheres, Swimming Pool, O Tempo Que Resta, Dentro de Casa, O Amante Duplo ou Verão de 85 –, este drama é uma adaptação livre da obra As Lágrimas Amargas de Petra von Kant (1972), de Rainer Werner Fassbinder.

DOCUMENTÁRIO

Ensaio de Amor

RTP2, 10h53

Realizado por Zé G. Pires, Ensaio de Amor entra nos bastidores de uma peça levada à cena pelo Crinabel Teatro: a adaptação do romance de Gonçalo M. Tavares Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, com encenação de Marco Paiva. A protagonista é Hanna, uma adolescente com trissomia 21 que procura o pai usando cartões de instruções que são uma espécie de curso de aprendizagem.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h03

Directo. Qual será a real dimensão dos abusos sexuais no seio da Igreja em Portugal? Que justiça será feita em nome das vítimas? E que efeitos terá na comunidade católica, numa altura em que se erguem vozes que pedem mudanças profundas na instituição? Estas são algumas das questões debatidas no programa moderado por Carlos Daniel, a propósito da divulgação do relatório produzido pela comissão coordenada por Pedro Strecht.

DESPORTO

Futebol: PSG x Bayern Munique

TVI, 19h50

Ligação directa ao Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain recebe o Bayern de Munique, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O inglês Michael Oliver dirige a partida.

ENTRETENIMENTO

Top Gear

AMC Break, 22h

Estreia da 32.ª temporada do programa-ícone dos motores. Mantêm-se os apresentadores – Freddie Flintoff, Paddy McGuinness e Chris Harris – e os segmentos que compõem a fórmula de sucesso: testes a todo o tipo de veículos, comentários bem-humorados e algumas aventuras ao volante.