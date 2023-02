Abriram as inscrições para o Prémio Arquivo.pt. Há 15.000 euros e menções honrosas

Já estão abertas as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2023, um concurso que premeia projectos que mostrem a utilidade e importância do serviço Arquivo.pt. As candidaturas estão abertas até 4 de Maio e há 15.000 euros em prémios, bem como menções honrosas.

O Arquivo.pt é um serviço público que preserva milhões de páginas recolhidas da Web portuguesa para consulta futura. Desta forma, esta plataforma, gerida pela Unidade de Computação Científica Nacional (FCCN) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), permite que viajemos até ao passado de páginas criadas desde 1996.

O grande objectivo do Prémio Arquivo.pt é a criação de um trabalho com base em informação histórica guardada na Web. Nesta sexta edição do prémio, o primeiro classificado será distinguido com 10.00 euros, o segundo com 3000 e o terceiro com 2000. O jornal PÚBLICO, que é parceiro da iniciativa, também atribuirá uma menção honrosa, que distinguirá os vencedores com dois anos de assinatura do PÚBLICO online.

A novidade deste ano é a atribuição de uma menção honrosa pelo Aveiro Media Competence Center. Esta menção distinguirá trabalhos que se foquem na versão online de jornais centenários. O vencedor terá três vouchers de assinaturas de um ano das publicações noticiosas online Expresso, Visão e Turbo. Também terá dois livros de colecção e será convidado para uma apresentação durante o evento do Dia Nacional da Imprensa 2023.

Podem concorrer a este prémio trabalhos realizados individualmente ou em grupo e que tenha o Arquivo.pt como fonte principal. O júri é composto por especialistas de diferentes áreas: Catarina Tente (História), João Palmeiro (Ciências da Comunicação), Paulo Malta (Inovação e Tecnologia), Pedro Brinca (Economia), Teresa Firmino (Comunicação de Ciência e editora da secção de Ciência do PÚBLICO) e Zita Martins (Astrobiologia).

A entrega dos prémios ocorrerá durante o Encontro Ciência 2023. Para mais informações, basta consultar este site.