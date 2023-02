Patrulha da GNR recebida com tiros no Poceirão

Suspeitos do crime são dois homens, com 63 e 41 anos, que já foram detidos.

Uma patrulha da GNR foi recebida com tiros à chegada a um estabelecimento na zona do Poceirão, no concelho de Palmela, onde ia realizar uma acção de fiscalização, disse este domingo à Lusa uma fonte do Comando Geral da Guarda.

Na sequência dos disparos efectuados no sábado a noite, cerca das 23h00, os militares da GNR realizaram diligências para encontrar os autores do crime, tendo detido dois suspeitos, adiantou a fonte, sublinhando que nenhum militar da patrulha de fiscalização ficou ferido.

Um dos detidos, suspeito de ser co-autor dos disparos, é um homem de 63 anos e o outro é um homem de 41 anos que foi detido por resistência e coação.

Segundo a fonte da GNR, o autor disparos contínua em fuga.