Ainda a TAP

Aplaudo com ambas as mãos a carta de Mário da Silva de Jesus intitulada "TAP ou Santa Casa", no PÚBLICO de 9 de Fevereiro. Uma empresa estatal que vive há anos numa desorientação total e que se dá ao luxo de distribuir chorudas gratificações pela gerência, baixando entretanto o salário de pilotos e restante pessoal, aqueles que verdadeiramente a fazem “viver”, ou o estado em que se encontra há muito se deve a quem trabalha e não às má decisões tomadas há muito tempo, por administradores “muito bem classificados”? Não há ninguém no Governo ou na oposição que, sem politiquices, pegue o “touro pelos cornos?” O senhor Presidente da República sempre pronto a comentar tudo e todos não entende que terá uma palavra a dizer? Andam em jogo milhões de todos nós e muitos postos de trabalho além do prestígio do país. Digo, como o acima citado Mário da Silva, com o avanço da idade, estou a ficar senil?

Carlos Leal, Lisboa

Indemnizações e contratos em funções públicas

Tudo o que tem acesso à comunicação social vai opinando sobre os casos que poderemos classificar de escandalosos num país cujas finanças públicas constituem o alfa e o ómega do equilíbrio da política económica e financeira do país e que vão surgindo nesta e em anteriores legislaturas. Lembro entrevistas com o juiz do Tribunal de Contas Carlos Moreno completadas no livro Como o Estado Gasta o nosso Dinheiro afirmando: “Os contratos entre privados e o Estado eram sempre prejudiciais para este.”

Assim, todo o charivari em torno de indemnizações com governantes, ex-governantes, putativos governantes, etc.,etc., nunca aborda o teor dos contratos que os empregam com compensações remuneratórias estratosféricas, de quem os redige, de quem os assina e de quem os respalda. Julgo que só assim se explicam os contratos, verdadeiramente leoninos, com as auto-estradas, com os CTT, ANA, CP Carga, e tudo o mais que vai acontecendo. E os juristas da função pública são consultados?

Julgava eu e milhares de portugueses que servir o país era uma honra e não sob a condição de ser muito, muito bem pago. Afinal não é assim. Ficamos a saber pelo Governo que não existe na função pública gente capaz de desempenhar funções públicas de alta responsabilidade, por não ter experiência empresarial. Afinal, o Estado deve ser gerido como uma empresa? Ou como asilo para correligionários que não fazem a mínima ideia de quem é o dono do dinheiro público.

Acrescento um curto apontamento: conheci na Administração Pública dirigentes excepcionais, em competência, dedicação, ganhando cerca de metade dos seus colegas presidentes de institutos públicos (recrutados na actividade privada) e nalguns casos autênticos desastres em termos de gestão.

João Eduardo Duarte, Lisboa

Referendo à EMEL em Benfica

O jornalista Samuel Alemão assina um texto no PÚBLICO de sexta-feira, sobre o referendo à EMEL em Benfica, que contém algumas imprecisões. Na verdade, e contrariamente àquilo que é dito, o resultado do referendo não é vinculativo. O Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública (RGEPVP), no seu artigo 6.º, determina a obrigatoriedade de a CML pedir parecer às juntas de freguesia sobre a criação das chamadas zonas de estacionamento. Este é o único requisito legal que a CML tem de cumprir antes de avançar com os parquímetros. Acontece que esse parecer já foi pedido em 2019 e o executivo da Junta de Freguesia de Benfica (JFB), da qual o actual presidente era "vice", deu parecer positivo à divisão da freguesia em nove zonas em Fevereiro desse ano. A JFB está a arrastar os moradores para uma luta política com a CML, à época socialista e agora social-democrata. O que seria importante discutir era se o modelo de funcionamento da EMEL, aplicado no centro da cidade há mais de 30 anos, é o mais adequado para as freguesias periféricas ou se precisa ser mudado e adaptado. Na minha opinião, precisa.

J. Sequeira, Lisboa

A imigração em Portugal

Os imigrantes estão na ordem do dia. O Chega e o PSD estigmatizam a entrada descontrolada desses filhos de Deus que procuram vida melhor na pátria lusa. O líder do Chega é mais duro no seu discurso. Há muitos portugueses a abraçarem essa causa. Contra discurso radical impõem-se medidas radicais. No entanto, abrir Portugal à imigração não pode ser indicar-lhes as ruas como dormitórios. É triste ver os sem-abrigo em Lisboa. Os chefes do Estado e do Governo deviam experimentar passar uma noite ao lado desses deserdados. Há dias, na zona residencial onde habito na Póvoa de Varzim, nepaleses procuravam trabalho numa obra de construção civil. Pelo que apurei, trabalhavam em estufas no concelho poveiro. A imigração estende-se a todo o país.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim