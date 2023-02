Brilho e democracia

No artigo de opinião publicado no PÚBLICO no último domingo, intitulado Remédios contra o avanço da extrema-direita na Europa, Augusto Santos Silva elenca uma série de medidas e atitudes terapêuticas, destinadas a corroer as paredes bacterianas da extrema-direita. Ou, pelo menos, no interior da sua metáfora, em que se refere a “uma doença que progride”, parece-me assumir que a extrema-direita é um agente patogénico que vem de fora do sistema democrático. Apesar de, em geral, concordar com o mapeamento e os corretivos que sugere, julgo importante equacionar a hipótese de a extrema-direita ser um mal que cai na categoria das doenças decorrentes de estilos de vida e comportamentos menos saudáveis dos organismos em que eclodem — a democracia, neste caso. Numa perspetiva preventiva, é, por conseguinte, no próprio corpo democrático que se devem procurar as causas primeiras da maleita.

