EUA abatem mais um objecto voador suspeito

As Forças Armadas norte-americanas abateram, este domingo, mais um objecto voador suspeito. Desta vez, sobre o Lago Huron, na região dos Grandes Lagos, na zona de fronteira com o Canadá. Será o quarto objecto do género a ser interceptado pela aviação dos Estados Unidos no espaço de pouco mais de uma semana.

A 4 de Fevereiro, um balão que a China reconheceu ser seu foi derrubado ao largo da Carolina do Sul, depois de vários dias a sobrevoar território norte-americano, incluindo uma área militar restrita no estado do Montana. Entre sexta-feira e sábado, dois outros objectos, cuja origem não é publicamente conhecida, foram derrubados no Alasca e no território canadiano do Yukon.

Estas acções militares nos céus da América do Norte acontecem num quadro de escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China, sendo que a imprensa chinesa noticiou, também este domingo, o avistamento de um objecto voador junto à costa do gigante asiático, no que poderá ser uma acção de retaliação por parte das forças norte-americanas.