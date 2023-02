A Europa atravessou o Rubicão. Zelensky deu uma enorme ajuda

1. Vale a pena ver o pequeno vídeo do momento em que, numa sala do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron entrega a Volodymyr Zelensky a mais alta condecoração da França, dando-lhe uma honra só reservada a cidadãos franceses. Há uma emoção dificilmente contida nos dois presidentes, que vale mais do que mil palavras. É um sinal político provavelmente mais significativo do que a histórica cerimónia que decorreu no mesmo dia, ao abrigo das paredes seculares de Westminster Hall, onde os deputados das duas câmaras do Parlamento britânico, todos de pé, lado a lado, Governo e oposição, sentiram cada uma das palavras de Zelensky com uma compreensão profunda do seu significado – o desafio supremo de enfrentar a barbárie nazi, em nome da liberdade, e o poder da palavra para mobilizar um povo para todos os sacrifícios.

