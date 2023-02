Greve na CP suprimiu 57 dos 308 comboios até às 12h

A greve na CP, iniciada na quarta-feira, levou hoje à supressão de 57 dos 308 comboios programados entre as 00h e as 12h, o equivalente a 18,5%, tendo-se realizado os restantes 251, disse à agência Lusa fonte da empresa.

Numa nota, a CP avançou que, no mesmo período, em relação aos comboios de longo curso, estavam programados 21, foram suprimidos 3, e realizados 18.

Relativamente aos regionais e inter-regionais, dos 94 previstos, foram suprimidos 29, e realizados 65.

Os comboios urbanos no Porto viram suprimidos 11 dos 63 comboios previstos, tendo-se realizado 52, enquanto em Lisboa foram anulados 14 dos 130 previstos, e efectuados 116.

A paralisação da CP começou a 8 deste mês e irá prolongar-se até 21, não havendo serviços mínimos agendados para esta paralisação.

O anúncio da greve dos trabalhadores da CP e da Infra-estruturas de Portugal (IP), devido à falta de resposta às propostas de valorização salarial, foi feito em 25 de Janeiro pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans). Para os sindicatos, as propostas entregues "ficam muito aquém" dos valores necessários para que seja reposto o poder de compra dos trabalhadores.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 8 de Fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de Fevereiro de 2023", anunciou no início deste mês a CP.

Este domingo é o quinto dia da paralisação, faltando ainda nove dias para a data prevista para o fim do protesto dos trabalhadores das duas empresas que operam e gerem a infra-estrutura ferroviária em Portugal. A greve termina a 21 de Fevereiro, que é terça-feira de Carnaval, tradicional dia de descanso para a maior parte dos trabalhadores em Portugal, e fim de um período em que várias localidades celebram a época, com deslocação de residentes e turistas.

Até agora, a greve tem provocado a supressão de vários comboios por dia, com um deles, quinta-feira passada, 9 de Fevereiro, a resultar em apenas 0,59% dos comboios previstos realmente efectuados (na prática, dos 1182 programados, apenas sete foram realizados) pela CP nesse dia.