Northvolt gostava de “ir mais depressa” no licenciamento da refinaria de lítio

Paolo Cerruti, cofundador da Northvolt, quer investir em parceria com a Galp numa unidade de conversão de lítio em Setúbal, reitera que os sócios desta joint-venture intitulada Autora Lith esperam que cerca de 15% do investimento de 700 milhões de euros possa ser subsidiado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), porque a competição é "com as empresas chinesas e mesmo americanas". A decisão do Governo deverá ser conhecida "dentro de algumas semanas", diz, em entrevista ao PÚBLICO. Apreensivo com os prazos de licenciamento ambiental, espera que as autoridades portuguesas percebam que "o tempo é vital" neste projecto e que não esgotem todos os prazos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt