Sporting-FC Porto, o “clássico” da sobrevivência

“Leões” e “dragões” defrontam-se pela terceira vez na presente temporada, com o objectivo de não perderem pontos para quem vai à frente. O campeão nacional tem de lidar com várias baixas por lesão.

Depois de duas épocas em que se marcavam um ao outro na classificação, Sporting e FC Porto encontram-se, à 20.ª jornada da I Liga em 2022-23, numa situação em que ambos estão a olhar para cima, para um líder que poucos pontos tem deixado cair, o Benfica. Os “dragões” seguem em segundo, com menos oito pontos (e menos um jogo) que os “encarnados”, os “leões” já estão a 15 (também com menos um jogo) do líder, e nenhum se quer atrasar mais, sendo que um ainda está dentro da luta pelo título, e o outro, nem tanto.

É assim que Sporting e FC Porto se encontram hoje em Alvalade (18h, SPTV1) para o terceiro “clássico” da época. A equipa de Sérgio Conceição quer manter-se viva na luta pelo bicampeonato (cinco pontos é bem melhor que oito), enquanto os homens de Rúben Amorim, que têm três equipas à sua frente, só podem mesmo pensar “jogo a jogo” e com o objectivo de não serem aqueles que ficam de fora numa luta a quatro pelos três lugares que dão acesso à Liga dos Campeões — o título é já uma miragem matemática.

Este é o terceiro confronto da época entre “leões” e “dragões”, que acontece duas semanas depois do embate em Leiria na final da Taça da Liga — o FC Porto venceu a competição pela primeira vez, com um triunfo por 2-0, num jogo que, para não variar, foi pouco pacífico, sobretudo na segunda parte. Também acabou em vitória portista o confronto da primeira volta, no Dragão, em Agosto do ano passado, por 3-0.

Em termos de momento de forma, o FC Porto está bem mais consistente: já não perde há 20 jogos (17 vitórias e três empates) e está na sua melhor série da época (oito vitórias consecutivas). Já o Sporting vem de duas vitórias bem diferentes (5-0 ao Sp. Braga e 0-1 ao Rio Ave), mas tem sido pouco regular: nos últimos sete jogos disputados, ganhou quatro, perdeu dois e empatou um.

À entrada para este embate, e depois de ultrapassada a incerteza do mercado de Inverno, Amorim estará um pouco mais à vontade com os jogadores que tem à disposição. Tirando o lesionado de longa duração Daniel Bragança, estão todos disponíveis para o “clássico”, até Paulinho, que foi expulso na final de Leiria e castigado com três jogos de suspensão — cumpriu dois, o Sporting recorreu e o castigo ficou suspenso, deixando o ponta-de-lança livre para o “clássico”.

Amorim deixou em aberto a titularidade de Paulinho (também pode ser Chermiti) e levantou a hipótese de St. Juste, que “passou mal a noite”, não jogar. Quanto à possível titularidade dos reforços de Inverno Bellerín e Diomandé, o treinador do Sporting foi lacónico: “Já estão em condições e aptos para jogar.”

FC Porto desfalcado

Já Sérgio Conceição tem de lidar com múltiplas ausências, algumas de jogadores importantes. Evanilson, Otávio, Wendell, Veron e Fábio Cardoso não vão a jogo, havendo ainda uma incerteza sobre a disponibilidade de Stephen Eustáquio — o internacional canadiano falhou os três últimos jogos, mas o técnico portista acredita na sua recuperação.

“Nestes cinco anos e meio, é a primeira vez que acontece estar tanta gente de fora. Normalmente, o nosso historial de lesões é bom, no bom sentido, mas desta vez…”, lamentou Sérgio Conceição. Mas, acrescenta o técnico portista, só precisa de ter 11 jogadores e mais alguns no banco para ir à luta: “Quando o meu discurso normalmente é acreditar em toda a gente, basta ter onze jogadores e alguns no banco, mas nem sei se consigo completar o banco. Estamos aqui para dar luta, trabalhar e lutar pelos três pontos.”

Amorim vs. Conceição XIII

Este será o 13.º confronto entre Rúben Amorim e Sérgio Conceição. Para já, a vantagem está do lado do técnico dos portistas (5-3, com quatro empates), sendo que Conceição ganhou os últimos quatro encontros, mas o treinador “leonino” não guarda esse registo na cabeça, preferindo assinalar a evolução da sua equipa: “Quando comecei, eu é que tinha a vantagem, agora é o Sérgio. O principal é o próximo jogo. Antes, não jogávamos tão bem como jogamos agora. Temos tido uma evolução na forma como defrontamos as grandes equipas. Não temos vencido, mas temos jogado bem, e temos de juntar as exibições aos resultados.”

Este “clássico” surge numa altura em que ambos estão a olhar para cima, à espera que terceiros escorreguem. Amorim refugia-se no seu pregão habitual, o “jogo a jogo”, para falar das ambições “leoninas” para esta época. “O Sporting tem de ganhar e não pensar em mais nada”.

Já Conceição não tem problema em assumir que o FC Porto só pensa no título... tal como o Sporting: “Este jogo é importante para as duas equipas. Lutamos pelos mesmos objectivos, e ninguém no Sporting pensa que estão a lutar pelo segundo lugar.”