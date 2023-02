Guardião espanhol já havia passado o dinamarquês no número de jogos sem sofrer golos na Liga. Agora espera ser o “rei” do Manchester United.

O internacional espanhol David de Gea, “dono” da baliza do Manchester United desde 2011, ano em que Alex Ferguson o recrutou ao Atlético de Madrid a pensar na sucessão do neerlandês Edwin van der Sar, tornou-se — com 32 anos e 97 dias — no mais jovem de sempre a atingir os 400 desafios na Premier League.