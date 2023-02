FC Porto volta a sair por cima no “clássico”

Pela terceira vez na época, o FC Porto saiu por cima nos jogos com o Sporting. Depois de vencer na primeira volta e na final da Taça da Liga, a formação portista foi neste domingo a Alvalade triunfar por 1-2, em jogo a contar para a 20.ª jornada da I Liga.

Os golos de Uribe e Pepê foram suficiente para o triunfo do campeão nacional, que voltou a estar a cinco pontos do líder Benfica. Quanto aos "leões", sofreram a sua sexta derrota da época e ficaram mais longe dos dois primeiros lugares, aqueles que dão acesso directo à Liga dos Campeões - ficaram a dez do FC Porto e a 15 do Benfica.

Depois de uma hora de equilíbrio, o "clássico" acabou por se decidir num lance fortuito. Aos 60', a bola entra em Uribe e Ugarte, na tentativa de lhe tirar a bola, acaba por a colocar atrás da sua linha defensiva. O médio colombiano do FC Porto ultrapassou Gonçalo Inácio e, na cara de Adán, não falhou.

Os "leões" tentaram reagir, mas a equipa de Sérgio Conceição fechou-se bem e pouco perigo permitiu junto da sua baliza. Chermiti ainda festejou o golo do empate aos 90', mas o lance acabaria por ser anulado por fora-de-jogo.

Já no tempo de compensação, quando o Sporting ainda procurava o empate, o FC Porto fez o 0-2. Toni Martínez ganhou uma bola pelo ar e direccionou a jogada para Pepê. Com muita classe, o brasileiro ultrapassou Coates e atirou para o fundo da baliza.

Quase na resposta, o Sporting ainda conseguiu reduzir, com Chermiti a cabecear para o fundo da baliza portista, após um cruzamento de Arthur para o segundo poste, mas não foi o suficiente para evitar novo triunfo portista.