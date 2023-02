Morreu David Jolicoeur, o Trugoy The Dove dos De La Soul

Um dos três De La Soul, Jolicoeur enfrentava problemas cardíacos há vários anos. Não chegará a assistir à muito aguardada entrada do catálogo do grupo no streaming, prevista para Março.

David Jolicoeur, o rapper conhecido como Trugoy The Dove, ou apenas como Dave, um terço dos históricos De La Soul, morreu aos 54 anos. A morte foi noticiada pelo New York Times, citando o agente do grupo, Tony Ferguson, que não adiantou mais detalhes: desconhece-se a data exacta, o local e a causa do óbito. Era no entanto público que o músico sofria há vários anos de uma doença cardíaca.

Os De La Soul formaram-se em 1988 e explodiram no ano seguinte com o álbum de estreia 3 Feet High and Rising, de onde sai o êxito Me Myself and I.

Consagrado pela crítica e tremendamente influente, embora sem tradução directa em sucesso comercial (salvo porventura no debute e na colaboração com os Gorillaz de Damon Albarn), o trio seria contudo prejudicado pelo seu característico e intenso uso de samples que, por motivos legais, de direitos autorais, lhes barrou a entrada em plataformas de streaming de música como o Spotify.

Foi apenas há um mês que foi anunciado um acordo entre editoras que permitirá a entrada do catálogo do grupo no streaming, que é esperada para 3 de Março.

A longa e forçada ausência das plataformas digitais prejudicou gravemente a visibilidade e a saúde financeira dos De La Soul que, num gesto de frustração em 2014, chegaram a enviar os seus seis primeiros álbuns por email a milhares de fãs. A sua chegada ao streaming permitirá a redescoberta, agora parcialmente póstuma, de um dos nomes mais peculiares e inovadores do hip hop.