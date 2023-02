Harry Styles, Beyoncé e Wet Leg conquistam Brit Awards

O cantor e compositor Harry Styles conquistou quatro prémios, incluindo o de Álbum do Ano, nos Brit Awards, os principais galardões musicais do Reino Unido, enquanto a banda indie rock Wet Leg venceu nos troféus para Melhor Grupo e Melhor Novo Artista.

A norte-americana Beyoncé, que já fora a grande vencedora dos Grammys, no início da semana, recebeu por sua vez dois Brits: Melhor Artista Internacional do ano e Melhor Canção Internacional, por Break my soul. Os Fontaines DC sagraram-se Melhor Grupo Internacional do ano, e David Guetta foi o Produtor do Ano.

Harry Styles arrecadou o prémio de Álbum do Ano com Harry's House, menos de uma semana depois de ter levado o Grammy na mesma categoria. O ex-One Direction somou ainda os galardões de Canção do Ano Pop/R&B (As it was) e de Artista do Ano.

Ao receber o troféu, Styles agradeceu à mãe por tê-lo inscrito no programa de talentos X Factor, que o levou à fama através do grupo One Direction.

Há dois anos, os galardões criados em 1977 abandonaram a subdivisão por género dentro das categorias, abdicando da dicotomia binária entre prémios masculinos e prémios femininos, numa iniciativa para se tornarem mais inclusivos, depois de terem recebido críticas vindas do meio musical. No entanto, viram-se de novo envoltos em polémica nesta edição, ao apontarem cinco homens e nenhuma mulher para o prémio de Artista do Ano.

Harry Styles abriu a cerimónia na Arena 02 de Londres interpretando As it was, a banda Wet Leg apresentou Chaise longue, e também actuaram, entre outros, Lewis Capaldi, Lizzo, Stormzy, Cat Burns e Sam Smith.