Iniciativa Liberal exorta Portugal e a Europa a manter apoio à Ucrânia

Rui Rocha exortou Portugal a apoiar a iniciativa do Parlamento Europeu para a criação de um tribunal especial para julgamento de crimes de guerra cometidos “por Putin e seus apoiantes”.

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, defendeu, este sábado, em Anadia, que a Europa tem de continuar a ajudar o povo ucraniano na sua luta contra a invasão russa e que Portugal deve manter o apoio à comunidade ucraniana.

“Todo o apoio possível deve ser dado ao esforço de defesa da Ucrânia e todo o apoio deve ser dado à comunidade ucraniana que está em Portugal”, salientou Rui Rocha à agência Lusa, em Anadia, no final de uma manifestação de solidariedade, organizada pelo núcleo local do partido.

Mais de meia centena de pessoas, na sua maioria da comunidade ucraniana, desfilaram esta tarde pela zona central da cidade de Anadia, no distrito de Aveiro, envergando bandeiras e entoando cânticos ucranianos, antes de uma concentração na Praça da Juventude.

Para o líder da IL, estas manifestações continuam a ser muito importantes para sinalizar a Vladimir Putin, presidente da Rússia, “que o passar do tempo não faz esmorecer aquilo que é a luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos fundamentais”.

“Não podemos deixar que o tempo nos vença e que isso constitua uma arma a favor de Putin. É importante demonstrar que estamos exactamente no mesmo sítio desde o início, na luta pela liberdade e pelos valores da democracia”, sublinhou.

Salientando que a luta do povo ucraniano é também uma “luta pela defesa dos valores europeus”, Rui Rocha vê como bons sinais as diferentes decisões de apoio dos países europeus à Ucrânia.

“Putin contaria com o Inverno e o decurso do tempo para quebrar a resistência [ucraniana] e isso não está a acontecer”, frisou o deputado, considerando que a visita do presidente da Ucrânia a diferentes capitais europeias “parece um sinal significativo e positivo naquilo que será o apoio nos próximos tempos”.

No quadro político português, Rui Rocha deixou a garantia de que a IL não vai deixar de “apoiar e desafiar o Governo português e as instâncias europeias para que esse apoio seja um esforço contínuo e sério aos ucranianos”.

O presidente da IL exortou ainda Portugal a apoiar a iniciativa do Parlamento Europeu para a criação de um tribunal especial para julgamento de crimes de guerra cometidos “por Putin e seus apoiantes”.

“É também muito importante que a comunidade internacional se una e dê um sinal claro de que estes crimes de guerra e estas atrocidades não ficam impunes”, rematou.