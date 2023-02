A história acontece como tragédia e repete-se como farsa

Em recente e lúcido editorial do PÚBLICO, intitulado Fim-de-semana de Andrés e populismo, o diretor adjunto David Pontes referiu-se aos acontecimentos que haviam pautado o fim-de-semana: os discursos de André Pestana na manifestação do sindicato dos professores Stop “ultrapassando em muito” a reivindicação sindical dos professores, e de André Ventura na convenção do Chega, ambos trilhando “as ideias anti-sistema, das soluções simples e dos líderes carismáticos”.

Neste editorial alertava para “o populismo como uma doença do sistema político, capaz de levar nações por caminhos terrivelmente documentados na história”. De facto a história do último século, que nasceu da esperança da “primavera dos povos” e redundou nas tragédias dos regimes totalitários e em duas confrontações mundiais, ainda inspira “lideres carismáticos” que, em sentimentos entusiasmantes que os unem, sonham com as “tomadas do palácio de inverno” e com “as marchas sobre Roma”. Só que os professores e outros funcionários de carreira descontentes com a carestia de vida e a perda de “direitos adquiridos”, que encenam nas redes sociais e com um pé na rua as suas farsas ruidosas nos palcos dos noticiários diários, não representam a multidão de descamisados que deram corpo e força às inebriantes tomadas do poder de outrora, já que os descamisados de hoje são uma multidão de imigrantes deserdados vivendo em condições de exclusão e de trabalho em regime de servidão que marcam presença silenciosa nos campos e ruas de cá.

Carlos Caldas, Lisboa

Eutanásia – dilemas de um homem comum

A maioria esmagadora dos humanos tem medo de sofrer fisicamente e de morrer. Só os grandes mestres do Oriente ao Ocidente encaravam a morte com leveza e alguns foram elevados a santos. Os exemplos do martírio fazem parte da nossa educação religiosa cristã e no Oriente os grandes vultos espirituais que alcançavam o Kaivalya, ou seja, a suprema iluminação, deixavam de comer e de beber e partiam pela sua livre vontade, uma vez que para eles já nada os prendia ao corpo terreno. Mas nós não somos nada disso e, pelo contrário, estamos mergulhados numa sociedade materialista e regemo-nos apenas por normas éticas e morais dos nossos códigos legais. Apesar disso, desconfiamos de que alguém viole a lei e possamos ser vítimas de uma morte que não desejávamos.

É esse, para mim, o grande dilema sobre a eutanásia – não queremos sofrer, não queremos morrer, mas temos medo de que alguém desligue as máquinas ou deixe de nos dar tratamento sem cumprir os critérios definidos pelos projectos de lei que foram aprovados pela Assembleia da República. A tal “rampa” de que muitos falam para que no futuro tudo possa ser mais liberalizado. Como médico e como cristão, não tenho uma posição definitiva sobre a eutanásia. Tenho medo como todos do sofrimento e da tal “rampa”, mas acredito nas boas intenções de quem a propõe. Antes fosse santo ou yogui do último grau, para não ter tantos medos e tais dilemas.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

A eutanásia não é de esquerda nem de direita?

Proclamar que a eutanásia não é de esquerda nem de direita faz-nos recordar quem afirma que não há esquerda nem direita(!), e quem o diz situa-se à destra e à direita desta, não ingenuamente. A lei da morte medicamente assistida não pode ser inconstitucional e a eutanásia já tem legislação que protege quem agoniza e quem deseja parar com um sofrimento irreversível. Os juízes do Tribunal Constitucional, que não são o paradigma de abertura de mentes, também fizeram eutanásia à gramática, para chumbar o diploma, depois do Parlamento o depurar e ter “amaciado”. O TC agiu muito mal em se ter pronunciado só no último dia. A Igreja Católica aplaude a decisão, com a ajuda, outra vez, do Presidente da República, que voltou a misturar a sua convicção católica com a sua figura institucional... Partidos da direitíssima e extrema-direita rejubilaram e clamam por um referendo. A vida própria do domínio intrínseco e a autodeterminação pessoal jamais podem ser objecto de violência referendária!



Vítor Colaço Santos, São João das Lampas