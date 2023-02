A valentia de um coelho inseguro

Luna perdeu a paciência com o Lucas. Nunca saía de casa nem se aventurava a nada. Um dia, o seu amigo tornou-se valente.

Destemida, Luna todos os dias saía para a floresta e vivia grandes aventuras. “É a coelha mais valente do mundo”, diziam dela os animais. “Mergulha no rio para apanhar conchas”, contava a lontra. “Percorre a floresta nas minhas costas”, lembrava o veado. “Explora as cavernas mais escuras e profundas à procura de ursos”, descrevia a raposa.

Lucas, um coelho muito caseiro, só ficou a saber de tudo isto porque, temendo que a sua amiga não voltasse a sê-lo, decidiu ir ao seu encontro. “Tenho de fazer já as pazes com ela, pensou. Havia apenas um problema. A Luna estava… lá fora!”

Receoso e inábil, nem sabia o que pôr na mochila. No entanto, decidiu levar o tubo e os óculos de mergulho, uma lanterna e uma lata de bolachas. Acabou por ser certeiro naquelas escolhas, como se verá mais tarde.

“Depois, pôs o seu cachecol preferido, armou-se de coragem e saiu pé ante pé…” Mas lá fora tudo era assustador.

Um livro que desafia o leitor a ultrapassar os medos, a confiar nos amigos e a querer preservá-los. Tudo isto implícito, não declarado, que é o que normalmente faz uma boa história.

Foto “Eu sabia que ia ser assustador”, pensou o Lucas Nicola Kinnear

Nicola Kinnear tem uma expressão plástica que nos reenvia para ilustrações de infâncias mais recuadas, algo clássicas e a fazer lembrar as fábulas de outros tempos. Além disso, aparecem sempre livros espalhados, aqui e ali, pelas ilustrações. Gostamos, claro.

Natural de Kent, Reino Unido, Kinnear licenciou-se na Universidade de Kingston e especializou-se em Animação e Ilustração. É também contadora de histórias e designer.

Na sua apresentação no site, diz que adora ilustrar livros para crianças “e viver a magia presente” no seu trabalho. Acrescenta ainda que “vai buscar inspiração à natureza e às tradições”. Nota-se bem.

Da mesma colecção, está editado A Raposa Um Pouco Silenciosa, com a protagonista a reclamar que os seus amigos barulhentos não a ouvem. E ela reparou numa coisa muito importante.

Quanto ao coelho inseguro, percorreu todos os caminhos e experimentou tudo o que os animais tinham descrito sobre as aventuras de Luna. “O Lucas estava espantado com tudo o que fizera. ‘Se ao menos encontrasse a Luna!’, disse para si mesmo. ‘Ela ficaria muito orgulhosa’.”

Satisfeito por achar já ser destemido, resolveu parar e comer uma bolacha. Foi aí que escutou a voz da amiga num grito: “Para trás, seu lobo malvado!” Escondeu-se e não se sentiu nada valente. “— Quero ir para casa! — gemeu.”

Foto “Um lobo enorme e esfomeado estava a tentar comê-la!” Nicola Kinnear

Mas acabaria por reunir toda a sua coragem e evitar que Luna fosse comida pelo lobo. Deu-lhe as suas bolachas. Mesmo espantado, o lobo aceitou a troca.

“Depois disso, o lobo foi muito simpático. — Isso foi fantástico! ­— elogiou a Luna. — Quando te tornaste tão valente? — Acho que foi esta manhã, quando estava a fazer bolachas — concluiu o Lucas.”

Uma história que nos mostra que se calhar somos mais corajosos do que pensamos ser. Nada como uma amiga ou um amigo para nos obrigar a descobri-lo.

O Coelho Um Pouco Valente Texto e ilustração: Nikola Kinnear

Tradução: Dina Antunes

Edição: Bertrand Editora

32 págs., 13,30€ (online 11,97€)





