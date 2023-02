Jogos com História: a proeza de Leonardo Jardim

No arranque da época 2016/17, o prognóstico quase unânime apontava para o “penta” do PSG, dominador do futebol francês. Mas um “general” português e vários “soldados” lusos tinham outras ideias.

Quatro títulos consecutivos, uma equipa de estrelas e muito dinheiro para gastar. Desde a sua aquisição, em 2011, pelo Qatar Sports Investment (QSI), um fundo de investimento com ligação estreita ao Governo do Qatar, o Paris Saint-Germain assegurara o domínio absoluto do futebol francês, tradicionalmente o mais “democrático” na distribuição de títulos entre as grandes ligas europeias. Nasser Al-Khelaifi tornou-se presidente e festejou os títulos de 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16. A dinastia parecia eternizar-se. Mas foi travada na época seguinte.