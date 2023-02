A casa do arqueólogo que descobriu o túmulo de Tutankhamon está de cara lavada

Howard Carter construiu uma morada no deserto antes de fazer a sua mais lendária descoberta. Um egiptólogo que participou no restauro do imóvel explica a relação do arqueólogo com Calouste Gulbenkian.

Quando se sobe a estrada do Vale dos Reis, em Luxor, a primeira coisa que vê é a casa de Howard Carter (1874-1939), o arqueólogo que descobriu o túmulo de Tutankhamon em 1922. Não há que enganar, porque a casa faz-se anunciar à direita na paisagem árida. Mas, entre os milhões de turistas que todos os anos fazem o percurso, muito poucos param na casa-museu, uma situação que o processo de renovação desenvolvido pelo American Research Center in Egypt (ARCE) e terminado no final do ano, a tempo da comemoração do centenário da descoberta do túmulo, espera conseguir alterar.