Ao ver a inversão de papéis entre Humbert e Lolita, com o professor a deslizar para a condição de escravo da adolescente na segunda parte do filme de Stanley Kubrick e do romance de Vladimir Nabokov, num vislumbre troquei James Mason por Dirk Bogarde (a fisionomia e a fleuma britânica dos dois ajudou), que no ano seguinte ao filme de Kubrick, em The Servant (Joseph Losey, 1963), trocaria de posição na escada social britânica com o mordomo Tony, interpretado por James Fox.

