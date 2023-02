Dão foi a região vitivinícola que mais cresceu nas exportações, quase 20%

Impressiona o crescimento das vendas lá fora. O Dão registou “o maior aumento nas exportações de vinhos em todo o país no ano passado”. No mercado externo, cresceu mais do que o país vitivinícola.

As exportações da região demarcada do Dão cresceram 18,2 por cento face a 2021, revela em comunicado a Comissão Vitivinícola Regional (CVR). Segundo o organismo presidido por Arlindo Cunha, este é o "maior aumento nas exportações de vinhos em todo o país no ano passado".

No conjunto dos vinhos portugueses, a subida nas exportações foi de apenas 1,5 por cento, ainda assim uma evolução que permitiu a Portugal atingir um recorde de 941 milhões de euros de vendas nos mercados externos, onde em 2021 se destacaram França, Estados Unidos da América e Reino Unido.

A CVR do Dão cita dados do Instituto Nacional de Estatística, relativos ao Mercado Externo, e ao período entre Janeiro e Dezembro de 2022, comparando com o período homólogo em 2021, para sublinhar que "os vinhos da Região Demarcada do Dão exportaram para 80 países e apresentaram um crescimento global de 1,3 por cento em volume, 18,2 por cento em valor e de 16,6 por cento no preço médio litro".

O acréscimo nas vendas para o estrangeiro e a subida do preço médio significaram, em 2022, 24,5 milhões de euros de facturação lá fora, tendo os vinhos do Dão como "principais mercados destinos o Canadá, Alemanha, Estados Unidos da América, Bélgica e Brasil". No mesmo comunicado, a CVR do Dão salienta "o extraordinário desempenho no Reino Unido e Espanha, que sobem 133 e 27 por cento em volume, respectivamente".

Olhando apenas à zona Euro, a região "sobe 5 por cento em volume e 8,7 por cento no preço médio". Nos países terceiros, as exportações cresceram mais: 21 por cento na facturação e 22 por cento no preço por litro. O resto do mundo representa para o Dão "64 por cento das vendas [da região] no mercado externo". Um comportamento que está em linha com o que já em Novembro uma responsável do Instituto da Vinha e do Vinho explicava no Fórum Anual Vinhos de Portugal: os produtores de vinho e as regiões portuguesas estão a procurar mercados alternativos a uma Europa transtornada pela guerra que já dura há um ano. E isso está a dar os seus frutos.

Os números deixam os responsáveis da CVR do Dão "orgulhosos", refere Arlindo Cunha, citado na mesma nota de imprensa. E são uma prova de que "o Dão é um território cheio de potencial, competitivo e diferenciador". Para "manter, consolidar e solidificar”, sintetiza o presidente do organismo que certifica os vinhos com Denominação de Origem e Indicação Geográfica e que há uma semana viu uma das referências produzidas na região ser eleita melhor vinho do ano pela Revista de Vinhos.

O Vinha Negrosa Tinto 2019, elaborado no sopé da Serra da Estrela, com uvas de Jaen e Alfrocheiro, de vinhas com mais de 30 anos, pelo produtor brasileiro Marcelo Vilela Araújo, mentor dos Textura Wines, e com enologia de Luís Seabra e Mariana Salvador, é, para aquela publicação, o melhor vinho de 2022.