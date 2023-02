Valor seguro, validado pelo tempo

O Quinta do Vesúvio é um desses DOC Douro com qualidade reconhecida, continuada e comprovada pelo tempo, independentemente das características de cada uma das 22 colheitas que já engarrafou.

A propósito da última colheita do tinto Quinta do Vesúvio, lançada ainda antes do final do ano, convém lembrar que nos grandes vinhos o factor tempo é fundamental. E isto é válido tanto para a qualidade e longevidade dos vinhos em si, como no que respeita à maturidade das vinhas ou à consistência de marcas e produtores.