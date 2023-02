Beneficiários do cabaz alimentar podem receber subsídio de 30 euros para compensar falhas

As pessoas apoiadas através do cabaz alimentar do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas vão ter acesso a um subsídio complementar de 30 euros durante dois meses, como forma de compensação pelo agravamento do custo de vida, e para mitigar os "constrangimentos e atrasos nas entregas dos produtos que constituem o cabaz alimentar", indica uma portaria publicada esta sexta-feira.

"Podem beneficiar da atribuição do presente subsídio de carácter eventual para apoio alimentar os indivíduos e as famílias em comprovada situação de carência económica ou de perda de rendimentos que beneficiem do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)", refere o documento.

Segundo a portaria hoje publicada em Diário da República, o subsídio tem o valor mensal de 30 euros por cada elemento que compõe o agregado familiar apoiado pelo programa e é atribuído até ao máximo de dois meses.

O POAPMC foi criado em 2015 no quadro da União Europeia como instrumento de combate à pobreza, disponibilizando géneros alimentares às pessoas em situação de carência, com a sua distribuição a cargo de organizações parceiras públicas e privadas.

Pessoas em carência económica, em situação de sem-abrigo e indocumentadas podem ter acesso ao POAPMC, que é financiado pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, que em Portugal depende da Segurança Social.

Em Setembro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse no Parlamento que o programa abrangia mais de 108 mil pessoas e que as rupturas de stock que o tinham afectado já tinham sido ultrapassadas, com a distribuição do cabaz alimentar com 20 dos 21 produtos inicialmente previstos.

No entanto, a portaria assume que continuam a existir "constrangimentos e atrasos nas entregas dos produtos que constituem o cabaz alimentar", já que os concursos públicos para a aquisição dos bens alimentares "por vezes ficam desertos", devido "ao contexto do mercado e da situação socioeconómica internacional, agravado pelos impactos causados pela situação de guerra na Europa".

Perante isso, o Governo considera que é "imperioso conceber apoio financeiro de carácter complementar, excepcional e temporário aos destinatários finais do POAPMC que beneficiem de cabazes alimentares, mediante atribuição de subsídio de carácter eventual", justifica o documento. O objectivo é garantir que todas as famílias do programa "dispõem de condições para assegurar a sua alimentação".

O pagamento do subsídio, que pode ser acumulado com outros apoios ou prestações, independentemente da sua natureza, compete aos serviços da segurança social e pode ser efectuado por depósito em conta bancária ou por carta-cheque.

A portaria é assinada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, e pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.