Exames nacionais/provas de aferição

O Ministério da Educação decidiu aumentar a confiança dada às escolas na sua avaliação interna, diminuindo o peso dos exames nacionais do ensino secundário. Aproveitando esta onda, deveria também repensar a aplicação das provas de aferição, nomeadamente as do 2.º ano de escolaridade, no sentido da sua abolição. São provas elaboradas para todos os alunos a nível nacional, vistos como um todo homogéneo, não podendo haver por isso contemplações quanto às múltiplas causas da heterogeneidade de norte a sul. Nesta fase da escolaridade, os alunos acabam de iniciar um processo de aprendizagem árduo e exigente com múltiplas aprendizagens e noções para incorporar no seu ainda débil intelecto e maturidade embrionária. Desde o complexo processo de aprendizagem da leitura e escrita até ao domínio de noções matemáticas abstractas, os alunos são confrontados com exigências e complexidades para as quais, muitos deles, ainda não estão preparados, contrariando mesmo em muitos casos a sua própria natureza ao exigir deles certos desempenhos.

José M. Carvalho, Chaves

Marcelo e os professores

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ser um exímio fura-greves ao considerar que a continuidade dos justos episódios grevistas dos professores vai levar a população a virar-se contra os docentes. Marcelo deve agradecer à sua professora primária que o ensinou a ler e a escrever e a todos os professores que o ajudaram na sua formatura. Custa a acreditar que estes gigantescos protestos aconteçam durante a governação socialista. Marcelo tem sido um fiel escudeiro de António Costa. O Presidente da República tem uma actuação disforme. Por um lado, vai a Olhão solidarizar-se com o imigrante nepalês vítima de agressão gratuita. Por outro lado, alguém o viu a solidarizar-se com o agente da autoridade agredido em Tomar, ao socorrer uma colega da corporação? Lembram-se do que Paulo Portas disse sobre Marcelo, "Deus deu-lhe inteligência e o diabo a maldade”?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Ódio

A imagem de um grupo espezinhando, muitas até à morte, um ser humano mesmo depois de derrubado e indefeso é velha como a humanidade. Tivemos a ilusão de que a civilização e as suas conquistas (por exemplo a Declaração dos Direitos do Homem) teriam contribuído para que essas situações se tornassem menos frequentes. Sobretudo na Europa, onde o desenvolvimento económico sustentado e as sociais-democracias do pós-guerra garantiram 60/70 anos de paz bélica e social. Parece que esse tempo acabou, tanto na Europa como cá. A guerra está instalada, a crise económica e social também. E o discurso de ódio faz novamente o seu caminho, agora amplificado pelas tecnologias de comunicação. Ódio no futebol, com adeptos acéfalos revendo-se na agressividade de dirigentes, treinadores e futebolistas, ódio no discurso político e em cada vez mais formadores de opinião com voz na comunicação social. Para desembocar na agressão a um imigrante em Portimão, felizmente sem consequências de maior. Preocupante é o escalão etário destes delinquentes (16/18 anos) que mostra à sociedade o que temos pela frente. Muito preocupante.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Uma semelhança perigosa

A guerra, perdão, operação especial para desnazificar a Ucrânia, tem muitas semelhanças com a situação vivida em 1936 em Espanha, quando Franco e os seus generais empreenderam um golpe militar que visava derrubar a república democrática e que acabaria numa sangrenta guerra civil ao longo de três anos.

Os franquistas tiveram o apoio militar maciço e decisivo da Alemanha nazi e da Itália fascista enquanto os republicanos contaram com um apoio militar escasso da URSS e de alguns estrangeiros que formaram as famosas brigadas internacionais. Sabemos que Hitler aproveitou a península para experimentar novas armas, nomeadamente a combinação carros de combate/aviões (a Blitzkrieg), e tácticas revolucionárias que foram importantes nas campanhas rápidas da Polónia em 1939 e da França em 1940.

Sabemos também o que sucedeu depois da guerra em Espanha e os mais de 55 milhões de mortos que se seguiram até Agosto de 1945. E, convém lembrar, que a arma atómica era virgem antes de Hiroxima e Nagasáqui. Neste momento existirão cerca de 13.500 cabeças nucleares distribuídas por oito ou nove Estados. Será que os campos férteis em cereais, agora manchados de tanto sangue, serão o ensaio geral para algo mais grave?

Todos nós devíamos meditar sobre as eternas lições da História e da imparável violência humana.

Manuel Alves, Lisboa