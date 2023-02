Moradores de Campolide tentam travar em tribunal traçado do túnel de drenagem

Os residentes de um condomínio temem as consequências da passagem do túnel por baixo dos seus prédios.

Os proprietários do condomínio Nova Campolide deverão mesmo avançar, “tão depressa quanto possível”, para as instâncias judiciais a fim de tentarem travar o avanço das obras no troço inicial do actual traçado do túnel de drenagem Monsanto - Santa Apolónia (TDMSA). A única coisa que poderia evitar a batalha legal seria a disponibilidade da Câmara de Lisboa para instruir os projectistas a encontrarem alternativas. Possibilidade que o coordenador do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) já afastou.

Temendo consequências graves para estabilidade estrutural do empreendimento, onde vive mais de meio milhar de pessoas, o que poderia colocar em risco a segurança dos seus ocupantes e avultados danos patrimoniais, os representantes dos senhorios foram agora mandatados para usaram “todos os meios legais” para garantirem que o túnel não passa sob o empreendimento. O que poderá implicar uma providência cautelar ou “outros instrumentos”.

A decisão foi confirmada por unanimidade entre os participantes na assembleia geral de condóminos, ocorrida na noite de quinta-feira. “Havia necessidade de auscultar as pessoas. E ficou claro que o sentimento geral dos proprietários e moradores é de muita preocupação e, portanto, vale a pena avançar para as vias judiciais, para defender os nossos legítimos interesses”, diz ao PÚBLICO José Correia, representante do condomínio e primeiro subscritor de uma petição pedindo a alteração do traçado do TDMSA, entregue recentemente na Assembleia Municipal de Lisboa.

Nela, exige-se a realização de estudos técnicos para encontrar alternativas para o traçado da principal obra do PGDL. E alerta-se para a especial sensibilidade dos terrenos sobre os quais assenta aquele grande conjunto habitacional, construído, há pouco mais de duas décadas, no local onde existiam pedreiras. Teme-se que os trabalhos de escavação levados a cabo pela máquina tuneladora façam colapsar ou danificar seriamente as fundações dos prédios.

“Na reunião, as pessoas mostraram apreensão com o que está em causa. E, no final, a decisão de nos mandatar para recorrer às instâncias judiciais, caso o dono de obra não encontre alternativas, acabou por ser unânime”, afirma o proprietário e morador. José Correia salienta que a assembleia e a consequente votação dão “outra legitimidade” para que se avance para os tribunais o mais rapidamente possível.

“A votação vem reforçar as possibilidades de intervenção judicial e reflecte a preocupação das pessoas”, afirma, sem deixar de esperar que os promotores da intervenção, a Câmara Municipal de Lisboa, ainda possam evitar uma batalha jurídica. Bastaria que mostrassem abertura para estudar traçados que não passassem por baixo do Nova Campolide.

Uma possibilidade, todavia, já afastada pelo coordenador geral do PGDL, José Luís Ferreira, em declarações ao PÚBLICO, esta semana. Pelo que, ante a irredutibilidade de ambas as partes, o conflito parece inevitável. “Se o dono da obra pedisse aos projectistas para estudarem alternativas, poupava-nos a esta situação. A tuneladora ainda não está no terreno, é possível alterar a trajectória e não causar riscos desnecessários”, considera o representante do condomínio, composto por nove prédios, alguns com 14 pisos, incluindo 265 fracções habitacionais, 16 lojas e quatro pisos subterrâneos de estacionamento.