O rosto inaceitável de Madonna

Olhem, não sei exactamente o que aconteceu ao rosto de Madonna, mas como toda a gente, posso ver, com neutralidade, que a maioria das pessoas de 64 anos não passa pela meia-idade com umas sobrancelhas tão lisas e rijas, tal e qual pedra de rio polida. No início desta semana, apareceu nos Grammys com um ar bastante [insira os seus próprios adjectivos gentis ou pouco gentis; não o vou fazer por si], que não passou despercebido. Na manhã seguinte, publicações, como o Daily Mail, tinham reunido um batalhão de cirurgiões plásticos para dissecar o que acreditavam ter acontecido a Madonna.

