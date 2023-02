Economia britânica escapa à tangente a uma recessão técnica

Depois de ter registado uma queda de 0,2% no terceiro trimestre, o PIB Reino Unido estagnou no quarto. Um resultado que mantém a economia britânica ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, mas que mesmo assim evita a entrada numa situação de recessão técnica.

Não podia ter sido menor a margem para escapar a uma recessão. De acordo com a definição habitualmente usada, uma economia entra em recessão técnica quando regista dois trimestres consecutivos de variação negativa do PIB em cadeia.

No caso do Reino Unido, uma variação negativa, de 0,2%, já tinha ocorrido no terceiro trimestre e esta sexta-feira ficou a saber-se que no quarto trimestre a variação do PIB foi de zero, com Outubro e Novembro a registarem variações ligeiramente positivas e Dezembro a apresentar uma queda de 0,5%. Bastava que o PIB tivesse sido 0,1% menor no quarto trimestre para que uma recessão técnica fosse declarada para a economia britânica na segunda metade do ano passado.

A estagnação verificada, por seu lado, teve como consequência a permanência por mais um trimestre da actividade económica a um nível inferior ao registado antes da pandemia. O Reino Unido, que tem sentido nos últimos anos também o impacto económico da saída da União Europeia, é o único país do G7 que ainda não conseguiu completar esse passo da retoma económica. Entre o final de 2019 e agora, o PIB britânico registou uma quebra de 0,8%, enquanto na zona euro o crescimento foi de 2,4% no mesmo período.

Esta sexta-feira, reagindo aos resultados, o responsável pela área das finanças do Governo britânico, Jeremy Hunt, preferiu destacar a “resiliência” da economia, que, num cenário difícil de inflação elevada, evitou uma recessão.

As expectativas para 2023 não dão no entanto motivos para grandes festejos. Esta sexta-feira, em reacção aos números do PIB no ano passado, a confederação da indústria britânica fez questão de assinalar que uma recessão este ano é provável.

A dar força a esta projecção está o facto de, em Dezembro, a actividade económica ter registado uma quebra acentuada, revelando que o impacto da inflação e taxas de juro altas está a fazer-se sentir junto das famílias e das empresas.