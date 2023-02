Sporting recorreu e Paulinho está disponível para o clássico

Decisão do TCAS tem efeitos suspensivos e Ruben Amorim, se assim o entender, poderá utilizar o avançado no jogo de domingo com o FC Porto.

Paulinho vai estar, afinal, disponível para o clássico da 20.ª jornada da Liga, no domingo à tarde. O Sporting tinha avançado com uma providência cautelar, que foi agora deferida pelo Tribunal Centro Administrativo Sul (TCAS), suspendendo os efeitos do castigo que havia sido aplicado ao avançado.

O Sporting decidiu contestar a decisão proferida a 6 de Fevereiro pelo Conselho de Disciplina da FPF, que indeferiu o pedido de redução da suspensão aplicada a Paulinho. O avançado, recorde-se, havia sido expulso na final da Taça da Liga, sendo a sua conduta agravada pelas palavras dirigidas ao árbitro e que foram vertidas no relatório elaborado por João Pinheiro.

De acordo com a imprensa desportiva, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não conseguiu formar um colégio arbitral em tempo útil - é constituído por um árbitro designado pelo jogador, outro pela FPF e um terceiro por ambos, em conjunto - e, perante essa impossibilidade, o caso seguiu para o TCAS, que apreciou o pedido com carácter de urgência.

Desta forma, Paulinho prepara-se para reencontrar o FC Porto, em Alvalade, desta feita em jogo relativo ao campeonato. Isto não significa, porém, que deixe de cumprir o castigo de três jogos de suspensão que lhe foi aplicado, já que a decisão do TCAS tem apenas efeitos suspensivos, não se debruçando sobre a matéria de facto.