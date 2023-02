Rui Costa confrontou árbitro no túnel após eliminação do Benfica da Taça

A eliminação do Benfica da Taça de Portugal está a gerar forte contestação da parte dos "encarnados", com o tom da indignação a subir pela voz do presidente do clube. Depois de, logo no final da partida, Rui Costa ter criticado algumas decisões da equipa de arbitragem, nesta sexta-feira foi publicado um vídeo em que o dirigente confronta o árbitro e questiona a sua interacção com o VAR.

Na noite de quinta-feira, o Sp. Braga apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter afastado o Benfica no desempate por grandes penalidades (1-1 e 5-4). Num jogo com várias incidências, o líder da Liga viu-se reduzido a 10 unidades logo aos 30 minutos, por vermelho directo a Alexander Bah, ficando ainda mais diminuído nos instantes finais do prolongamento, fruto do segundo amarelo mostrado a Morato.

Vídeos - Vídeo Record: Rui Costa confrontou árbitro Tiago Martins no túnel após o Sp. Braga-Benfica https://t.co/CQBUKvUa7N — Record Portugal (@Record_Portugal) February 10, 2023

A actuação da equipa de arbitragem chefiada por Tiago Martins (da Associação de Futebol de Lisboa) acabou por ser elogiada por António Salvador, presidente do Sp. Braga - "Foi uma grande arbitragem" -, mas muito criticada pelo homólogo do Benfica, que se dirigiu aos jornalistas no final do encontro.

"Foram casos demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. Numa primeira meia hora excelente, fizemos um golo e fomos impedidos de ter um penálti para poder fazer o 0-2. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, as imagens mostram-no", apontou.

"O mesmo árbitro que há poucas semanas fez de VAR no Estádio da Luz e quase que obrigou Artur Soares Dias a assinalar um penálti contra nós num Benfica-Sporting, num lance exactamente com a mesma dinâmica, este ainda com mais intensidade, fez vista grossa, tal como o VAR Fábio Melo", acrescentou, denunciando ainda "critérios diferentes" na avaliação do lance que resultou na expulsão de Bah e numa entrada de Racic sobre Aursnes punida com cartão amarelo.

A indignação de Rui Costa não se fez sentir apenas aos microfones dos media. No túnel de acesso aos balneários, o presidente do Benfica também se dirigiu a Tiago Martins para mostrar, de viva voz, o seu desagrado: "Foste tu quem chamou o VAR [numa alusão ao recente derby entre Benfica e Sporting] e hoje [ontem] nem ao VAR foste", afirmou, num vídeo captado e publicado pelo jornal Record. Em causa está o lance em que Gonçalo Guedes reclama grande penalidade, numa altura em que as "águias" venciam por 0-1.