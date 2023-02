João Sousa fica-se pelos quartos-de-final em Córdoba

Embora não tenha ido além dos quartos-de-final no Cordoba Open, João Sousa obteve no torneio argentino o melhor resultado dos últimos nove meses. Na semana em que caiu para o 162.º lugar após perder os 250 pontos da vitória no torneio de Pune, em Fevereiro de 2022, o agora número dois português venceu dois encontros consecutivos, antes de perder com o igualmente experiente Albert Ramos Vinolas (54.º), por 6-4, 2-6 e 6-1. Mas já assegurou a recuperação de cerca de 20 lugares no ranking mundial.

Sousa reagiu bem quando cedeu o primeiro break no set inicial, mas foi incapaz de recuperar quando perdeu novamente o serviço, a 4-4. Como já é habitual, o vimaranense entrou bem na segunda partida, em que liderou por 2-0, mas só quando fez o segundo break, para 4-2, é que descolou no marcador.

Ramos Vinolas travou a série de quatro jogos ganhos pelo jogador luso com um break a abrir o set decisivo. A 1-3, Sousa sentiu-se mal, pediu para ir à casa de banho, mas foi aconselhado a esperar pela troca de campo para ter mais tempo. Sofreu uma advertência por levar mais de 25 segundos antes de servir, cedeu o break, saiu do court e, quando regressou, recebeu um “point penalty” (0-15), pois tinha novamente ultrapassado o tempo permitido.

Apesar da tentativa de reacção do vimaranense, Ramos Vinolas não mais perdeu o ascendente do encontro e concluiu-o ao fim de duas horas e 12 minutos. “Conhecemo-nos muito bem, treinamos muitas vezes juntos e os nossos encontros são sempre muito equilibrados. Penso que estive um pouco mais consistente no terceiro set, controlei melhor a bola e pude ser mais agressivo com a direita”, declarou o vencedor, após o oitavo duelo entre dois jogadores com quatro títulos conquistados na carreira e ambos campeões do Millennium Estoril Open; João Sousa ganhou o torneio português em 2018, enquanto Ramos Vinolas venceu em 2021, um ano antes de triunfar em Córdoba, onde veio defender o título.

Nos pares, João Sousa fez equipa com o brasileiro Marcelo Melo e Francisco Cabral (61.º no ranking de pares) jogou ao lado do sérvio Nikola Cacic, mas ambas as duplas foram eliminadas na ronda inicial.