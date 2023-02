Hatayspor retira-se do Liga turca de futebol após o sismo

O Hatayspor retirou-se da principal competição de futebol da Turquia, após o devastador terramoto ocorrido na segunda-feira, que afectou a sua principal equipa, anunciou nesta sexta-feira a União de Clubes da Turquia.

"O Hatayspor enviou uma carta a avisar que não disputará os jogos restantes da temporada", anunciou o presidente da associação de clubes, Ali Koc, em conferência de imprensa, ao lado do líder da Federação Turca de Futebol, Mehmet Buyukeksi.

O atacante internacional ganês Christian Atsu, que jogou no FC Porto e Rio Ave, ainda está desaparecido, apesar de o clube erradamente ter noticiado que tinha sido socorrido dos escombros, bem como o director desportivo, Taner Savut.

Para além do Hatayspor, que já oficializou a sua retirada, também o Gaziantep FK pondera não terminar a principal Liga turca, e tem até segunda-feira para anunciar a sua decisão.

Ali Koc afirmou que, mesmo que o Gaziantep FK também não continue, planeia prosseguir o campeonato com as equipas restantes (17) e que os direitos e a participação dos clubes desistentes estão garantidos para a próxima temporada.

O Hatayspor está no 14.º lugar da classificação, com 23 pontos, liderada pelo Galatasaray, com 54, enquanto o Gaziantep FK é o 10.º, com 25. O recomeço da Lliga turca após o terramoto foi adiado e a prova deve ser reiniciada a 3 de Março.