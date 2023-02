The Last of Us: sim, os fungos podem causar uma pandemia, mas só após milhões de anos de evolução

Há mais de uma década, quando o videojogo The Last of Us saiu, o cenário de uma pandemia provocada por um fungo, chamado Cordyceps, podia ser descrito como fantasioso. Agora, o mero som da palavra “pandemia” desperta-nos a atenção: mas é mesmo possível um fungo controlar os humanos e desencadear um cenário apocalíptico, como vemos tanto no videojogo como na recente adaptação à televisão?

