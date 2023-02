Pela região, pelo país, um novo hospital

Caldas da Rainha, povoamento com mais de 500 anos, deve a sua existência à Rainha D. Leonor que, conta-se, ao passar onde hoje se edifica a cidade, numa das suas viagens pelo local, e ao ver alguns populares a banharem-se numas lamas que ali brotavam, tentou perceber o que se passava e, ao lhe contarem que aquelas águas tinham muitas utilidades medicinais, também ela as usou para tratar de alguma maleita que a afetava. Ao perceber por experiência própria das propriedades eficazes de tais águas, mandou construir um hospital (o primeiro hospital termal do mundo) custeado a expensas próprias, decretando no Compromisso da Rainha (1512) que a instituição serviria para acudir à população mais carenciada e vulnerável. Neste espaço foram, desde sempre, providenciados cuidados de saúde.

