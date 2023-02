Cancelados 98% dos comboios até às 8h, é o segundo dia de greve na CP

É o segundo dia de greve na CP. A adesão à paralisação dos maquinistas obrigou a empresa a cancelar a esmagadora maioria das ligações previstas para as primeiras horas da manhã.

Até às 8h só se realizaram quatro comboios. Foram cancelados 98% dos que estavam programados até essa hora. Dos 252 comboios previstos, foram suprimidos 248, referiu ao PÚBLICO a equipa do gabinete de imprensa da transportadora ferroviária.

Um dos sindicatos que convocou a paralisação descrevia, ao início da manhã, uma situação de paralisação total. “A greve está a decorrer dentro dos parâmetros que nós estávamos a prever. Não há qualquer comboio a circular neste momento. A paralisação é total”, dizia à Lusa, pelas 7h, António Domingues, do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).

O balanço feito pela CP até ao momento já é posterior (diz respeito ao período das 0h desta quinta-feira até às 8h).

As perturbações na circulação começaram na quarta-feira, dia 8, e deverão prolongar-se até 21 de Fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 0h do dia 8 de Fevereiro de 2023 e as 24h do dia 21 de Fevereiro de 2023".

A CP informa no seu site que os clientes que já tenham comprado bilhetes “para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional” podem pedir o reembolso “no valor total do bilhete ou fazer a “revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

“O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online, com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve. A revalidação gratuita pode ser feita nas bilheteiras e em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na bilheteira online e app CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente”, indica a transportadora.

Os maquinistas convocaram a greve para defenderem “aumentos salariais efectivos” e a “valorização da carreira da tracção”, pela “melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais”, de segurança nas linhas, pela “humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede”, pela implementação de um “efectivo protocolo de acompanhamento psicológico aos maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes” e pelo “reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo”, refere um comunicado do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses.