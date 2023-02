Ronaldo assina primeiro “póquer” pelo Al Nassr

Português celebrou em campo o 38.º aniversário com um triunfo construído com dois golos em cada parte, superando a marca dos 500 golos.

Quatro dias depois de ter completado 38 anos, Cristiano Ronaldo celebrou em campo com o primeiro "póquer" ao serviço do Al Nassr, superando a barreira dos 500 golos (503) em clubes, calando assim os críticos num jogo em que o líder da Liga saudita venceu, em Meca, o Al-Wehda por 0-4.

No Estádio King Abdul Aziz, Ronaldo foi o rei da partida, com dois golos em cada parte. No final, o internacional português - que passa a somar cinco golos em três jogos - levou a bola do encontro para casa.

Uma bola que levou ao fundo das redes do Al-Wehda pela primeira vez aos 21 minutos, numa boa desmarcação completada com finalização impecável, fora do alcance do guarda-redes e junto ao poste mais distante.

Aos 40 minutos, numa investida pela direita, Ronaldo bateu a defesa e colocou a bola pelo meio das pernas do guarda-redes, colocando um travão à boa entrada em jogo da equipa da casa.

O "hat-trick" surgiu na conversão de um penálti, aos 51 minutos, a punir mão de um defesa do Al-Wehda. Ronaldo colocou a bola rasteira, junto ao poste.

Para concluir o dia, o avançado elevou a contagem apenas dez minutos volvidos, explorando a velocidade. O remate foi defendido pelo guarda-redes, mas Ronaldo não perdoou na recarga.