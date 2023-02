Portugal foi o segundo país que mais dinheiro recebeu no mercado de Inverno

O período de transferências de Janeiro de 2023 no futebol mundial movimentou o valor recorde equivalente a 1455 milhões de euros (ME), com Portugal a assumir-se como o segundo principal destino desta verba, anunciou nesta quinta-feira a FIFA.

Fortemente impulsionado pelo investimento dos clubes ingleses, com o Chelsea à cabeça, o mercado superou em 213 ME o anterior máximo, registado em Janeiro de 2018, antes da pandemia de covid-19, com os clubes portugueses a receberem 180 ME, sendo apenas superados pelos franceses (200 ME).

Inglaterra foi o país que mais gastou em transferências internacionais de futebolistas, no valor de 833 ME, que representa 57,3% do total, com o Chelsea a contribuir decisivamente, com 329,5 ME, estabelecendo novo recorde de investimento de um clube na mesma época (611,49 ME), pois já tinha despendido 281,99 ME no verão.

A contratação do médio argentino Enzo Fernández ao Benfica, por 121 ME, tornou-se a mais cara de sempre na Premier League, e os "blues" garantiram ainda as de Mykhaylo Mudryk (70 ME), Benoît Badiashile (38), Noni Madueke (35), Malo Gusto (30), Andrey Santos (12,5), David Datro Fofana (12) e o empréstimo do português João Félix (11 ME).

A transferência de Enzo Fernández foi determinante para colocar Portugal no segundo lugar da lista dos países que mais "encaixaram" no mercado de Janeiro, ocupando o quinto no ranking dos "gastadores", com 44,1 ME, atrás de Inglaterra, França (122,3 ME), Alemanha (79,5 ME) e Brasil (64,9 ME).

Portugal volta a integrar o pódio no número de jogadores contratados (269), apenas superado pelo Brasil (301) e à frente da Argentina (190) e Inglaterra (186), sendo o quarto país que mais jogadores "exportou" (143), atrás de Brasil (280), Argentina (243) e Inglaterra (165).

Tal como sucedeu com o valor global, também o número de transferências internacionais durante o designado mercado de inverno atingiu um novo recorde, com um total de 4387, superando o anterior máximo, de 4216, registado em 2020.