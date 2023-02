Mayday: o maior acidente aéreo em Portugal chegou à National Geographic

Era quarta-feira de cinzas, 8 de Fevereiro de 1989. Marco Gonçalves tinha então 17 anos e vivia no centro de Vila do Porto, em Santa Maria, Açores. Passava das 13h quando o pai, João, à época funcionário da companhia aérea SATA, lhe ligou do aeroporto a dizer que não ia almoçar a casa. Um avião tinha-se despenhado no Pico Alto, o ponto mais alto da ilha. No centro da vila, não se ouviu qualquer estrondo. A chamada do pai veio acompanhada por um alerta: “Fica em casa, não vás ao pico.”

