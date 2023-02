Streptococcus A fez a primeira morte em Portugal este Inverno. Risco continua baixo

No domingo de 29 de Janeiro, uma criança de sete anos deu entrada na CUF Almada com febre e dor de garganta. O agravamento da situação ditou o regresso no dia seguinte. Foi transferida ainda cedo na manhã para o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (também conhecido como Hospital de Santa Maria, em Lisboa) onde viria a falecer como resultado de doença invasiva provocada por Streptococcus do grupo A. É a primeira morte neste período de Inverno associada a esta bactéria em Portugal, confirmou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ao PÚBLICO, depois de ter motivado o alerta em vários países europeus precisamente devido ao aumento de mortes em crianças.

