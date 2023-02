António Costa confirma que Zelensky estará no Conselho Europeu de quinta-feira

António Costa confirmou que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky vai estar presente na reunião do Conselho Europeu que terá lugar em Bruxelas nesta quinta e sexta-feira. O encontro servirá para discutir "o processo de apoio à Ucrânia para continuar a fazer frente à agressão russa mas também as perspectivas europeias" que o país de Zelensky tem para a sua adesão, descreveu o primeiro-ministro. No encontro discutir-se-á também a situação económica da União Europeia (UE) e o fenómeno da migração.

"Para além de a Ucrânia ter que cumprir os critérios de adesão, a União Europeia tem também que fazer as reformas institucionais. É fundamental que a UE não ignore a necessidade de se reformar previamente", vincou António Costa na sua intervenção inicial. No final, em resposta a Rui Tavares, que o questionou sobre a necessidade de rever os tratados para o alargamento a leste, defendeu não ser possível à UE "aprofundar [a integração] e alargar [o número de Estados-membros] ao mesmo tempo".

"Actualmente não é possível passar de 27 para 36 Estados-membros com a actual arquitectura institucional e orçamental (...) Devemos fazer bem feito: arrumar a casa para que esta expectativa criada à Ucrânia seja séria e não um convite para a frustração futura das relações com a União Europeia", avisou António Costa.

Depois de diversas versões sobre quantos e quais os tanques que Portugal vai enviar para a Ucrânia, o primeiro-ministro garantiu nesta quarta-feira no Parlamento, durante o debate de preparação para o Conselho Europeu, que serão três Leopard 2. "Temos em execução um plano de recuperação e manutenção dos tanques Leopard 2 e estamos em condições de poder dispensar três no próximo mês de Março", respondeu António Costa ao liberal Bernardo Blanco.