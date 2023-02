A habitação, ou a fala dela

Vasco, 28 anos, é supervisor bancário e vive em Lisboa. “Devo ser das pessoas que conheço da minha idade que não emigraram que ganham 'melhor'” - mas não consegue comprar casa. “Vivo em 30 m2 com uma renda de quase 700 euros e trabalho há sete anos em banca.” O de Vasco é um dos muitos depoimentos que o PÚBLICO tem vindo a recolher, propondo aos leitores que façam “Contas à vida”, e reflete bem o absurdo económico em que vivemos. Ele é apenas um caso de um trabalhador urbano do setor de serviços, seguramente com um salário acima da média, ainda que o tenha visto aumentado, como aconteceu no conjunto da banca, abaixo de 1% no ano passado, ao mesmo nível dos funcionários públicos e, portanto, muito abaixo dos 8,4% de inflação – e muito abaixo, claro está, do aumento de resultados líquidos na banca, que foi, em 2022, de 81,2%! Vasco, que terá um nível de vida bem acima do dos 2,3 milhões de pessoas que vivem em Portugal em risco de pobreza, é um bom exemplo de como o custo da habitação está a corroer o nível de vida das classes médias que até há anos se julgavam mais ou menos imunes aos problemas sociais que sistematicamente penalizam os mais pobres.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt