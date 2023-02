Guerra sustentável?

Quando os contendores têm equilíbrio de forças e o armamento e o apoio logístico necessários, as guerras tendem a prolongar-se muito tempo. No caso da Ucrânia, registavam-se desde 2014 confrontos violentos na zona leste quando em Fevereiro do ano passado a guerra começou “oficialmente” para os países ocidentais. Dizia-se então que as sanções económicas iriam destruir rapidamente o rublo e a economia russa.

O tempo passa, nove anos, o número de vítimas continua a crescer e a única coisa de que se fala na comunicação social é a apresentação do novo armamento que supostamente vai resolver o problema a favor da Ucrânia; agora é que vai ser! No início eram os mísseis antitanque Javelin e NLAW, depois os Himars, imparáveis lançadores de foguetes, depois os Patriot capazes de interceptarem todos os mísseis e agora umas dezenas de tanques Leopard apresentados como a nova solução, apesar de cada lado reclamar já ter destruído milhares de blindados.

Portugal, o bom aluno reguila, depois de oferecer helicópteros Kamov inoperacionais, vai agora recauchutar uns Leopard paralisados, talvez para ficar bem na fotografia. Esforços para encontrar uma solução negociada que evite a carnificina parecem interessar pouco aos americanos e à UE, reduzida agora a caixa-de-ressonância do Tio Sam.

Só falta mesmo lançarem umas startups especializadas na recuperação (difícil) da sucata dos blindados, para começarmos a falar em guerra sustentável e economia circular: transformar sucata em novos carros de combate. E os ucranianos?

José Cavalheiro, Matosinhos

Enzo fez muito bem

Fiquei abismado quando ouvi Rui Costa afirmar: “Não choro por jogadores que não querem ficar no Benfica.” O presidente do Benfica falou de mais. Rui Costa devia ter agradecido o contributo de Enzo para as vitórias encarnadas. Afinal, Rui Costa deixou o Benfica para rumar à Fiorentina. O Benfica fez um fantástico negócio ao comprar por dez milhões e vender por 121 milhões de euros. Os exemplos são intermináveis. Em campo, Otamendi foi um enorme portista e hoje é um grandioso benfiquista. Acho que Enzo fez muito bem em olhar pela sua vida. Lembram-se de quando Rui Costa disse “não mereço que o Benfica me corte as pernas”, sobre uma possível ida para o Barcelona? Rui Costa devia pesar bem as palavras. "Com palavras se ama, com palavras se odeia”, escreveu Eugénio de Andrade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Quem emigra para Portugal?

Muitos portugueses, na esperança de conseguirem melhores salários e melhores condições de vida, têm de emigrar, mas, por outro lado, há homens e mulheres que deixam os seus países para fugir à extrema miséria da vida que lá tinham. Consideram que, mesmo com os nossos baixos salários, vêm trabalhar para Portugal na esperança de terem aqui uma vida melhor. São homens e mulheres de África, especialmente das nossas ex-colónias, de países da ex-cortina-de-ferro, do Brasil e até de longínquos países da Ásia. A maior parte dos trabalhadores portugueses emigra para países da Europa, mas desses países a emigração para Portugal é praticamente nula. Contudo, coisa estranha, ainda há profissões que Portugal remunera melhor do que nalguns países por essa Europa. Nenhum operário, nenhum engenheiro, nenhum enfermeiro, nem nenhum médico deixou, por exemplo, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a França, os Países Baixos, a Alemanha ou até o próprio Japão para vir trabalhar para Portugal. Contudo, coisa estranha, muitos profissionais “da bola” têm deixado esses países e vêm para Portugal, porque aqui usufruem de melhores ordenados.

Acácio Alferes, Évora

J.M.T. e o Chega

Até que enfim que João Miguel Tavares (J.M.T.) define com muita clareza o seu pensamento político [no artigo "Eis aquilo que o PSD deve dizer sobre o Chega"]. O seu fanatismo político evidenciado desde sempre contra a esquerda não só pretende colocar o BE e o PCP ao nível do Chega como estará de acordo na atribuição de um ministério ao líder do Chega numa eventual coligação com o PSD.

Defender o líder do Chega como ministro ultrapassa tudo aquilo que pensava de J.M.T., que defende um político com um discurso de ódio, racista e xenófobo. Para J.M.T., é mais perigoso a esquerda no poder do que o Chega fazer parte de um governo, agora sim, J.M.T. definiu bem ao que vem.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca