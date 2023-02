Sismos na Turquia e na Síria já provocaram mais de 9400 mortos

O número de vítimas mortais causado pelos sismos na Turquia e na Síria não pára de subir e ultrapassou esta quarta-feira de manhã a barreira dos 9000. A Protecção Civil turca confirmou a morte de 6957 pessoas, enquanto na Síria o Governo aponta para pelo menos 1250 mortos, aos que se somam os 1280 registados em zonas controladas por grupos rebeldes.

Assim, pelo menos 9487 pessoas perderam em vida em consequência dos fortes abalos sentidos na madrugada de segunda-feira, que arrasaram edifícios como se fossem baralhos de cartas e deixaram num caos absoluto cidades inteiras de ambos os lados da fronteira.

Com mais de 37 mil feridos confirmadas do lado turco e um número indeterminado de pessoas ainda presa debaixo dos escombros de milhares de prédios, é muito provável que o número de vítimas mortais continue a subir nas próximas horas. O mesmo acontece na Síria: os Capacetes Brancos, grupo de voluntários que presta assistência médica na zona controlada pela oposição, diz que há “centenas de famílias entre os destroços”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que o número final de mortos se venha a situar acima dos 20 mil.

As temperaturas muito baixas continuam a ser um dos principais problemas para as equipas de resgate e reduzem ainda mais o tempo disponível para salvar sobreviventes que estejam soterrados. Nos próximos dias os termómetros não devem subir acima dos -6ºC em Gaziantep, a cidade mais próxima do epicentro dos sismos.

Uma repórter da Al Jazeera que se encontra precisamente numa zona de Gaziantep, Stefanie Dekker, diz que ali está a decorrer “uma operação de recuperação [de corpos], já não é uma operação de resgate”. Em Marash (ou Kahramanmaras), outra repórter, da BBC, descreve como um edifício de habitação com nove pisos desabou e “agora é só uma pilha de destroços, metal retorcido e vidros partidos”. Anna Foster acrescenta que, por isso, já não há qualquer esperança de encontrar alguém convida naquele local.