Os onze sismos mais mortíferos da história

Ainda é cedo para apurar o número total de mortos causado pelos sismos de segunda-feira na Turquia e na Síria — segundo as estimativas mais recentes poderá estar acima dos 20 mil — mas ficará, certamente, fora da lista dos terramotos mais mortíferos da história, onde constam dois ocorridos já neste século: Haiti (2010) e Indonésia (2004).

Apesar do balanço total ser ainda disputado, o sismo de 12 de Janeiro de 2010 no Haiti, com a magnitude de 7,0 na escala de Richter, terá causado mais de 300 mil mortos, segundo os números do Governo haitiano. Quase seis anos antes, a 26 de Dezembro de 2004, o sismo de magnitude de 9,1 na escala de Richter que abalou a ilha de Sumatra, na Indonésia — e o subsequente tsunami — causou mais de 227 mil mortos.

Historicamente, o terramoto mais mortífero da história aconteceu em Shaanxi, na China, a 23 de Janeiro de 1556, quando terão morrido pelo menos 830 mil pessoas. Na lista dos sismos com mais vítimas, dois deles tiveram lugar na Turquia, nos anos 115 e 525 D.C., com o número de mortos a ultrapassar em ambos os casos os 250 mil. E há dois empatados em oitavo lugar, razão pela qual o top tem onze eventos.

O Our World in Data fez o levantamento até 2018 e o PÚBLICO completou-o nos últimos cinco anos, confirmando que não se registou nenhum sismo capaz de entrar para este ranking.