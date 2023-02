Milhares de crianças podem ter morrido nos sismos – mas há histórias de esperança

Bebé nasceu no meio dos escombros e foi resgatado com vida. É uma entre várias histórias que estão a dar esperança aos socorristas na Turquia e na Síria.

A UNICEF estima que o sismo que atingiu a Turquia e a Síria poderá ter provocado a morte a milhares de crianças. A informação foi avançada pelo porta-voz da instituição, James Elder, numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça. Mas, por entre a tragédia, ainda há algumas histórias de esperança. As equipas de salvamento já conseguiram resgatar mais de oito mil pessoas, incluindo muitas crianças

Na cidade síria de Jinderes, por exemplo, nota para o salvamento de um bebé recém-nascido no meio dos escombros de um edifício. O bebé, que terá nascido imediatamente após o sismo, foi encontrado pelo tio, Khalil al Shami, que procurava sobreviventes na casa do irmão. O The New York Times escreve que Khalil encontrou o cordão umbilical coberto de pó. Após o cortar, o bebé começou a chorar. Escavou até encontrar a mãe do recém-nascido, sua cunhada, mas a mulher já tinha perdido a vida. A menina foi transportada em segurança para um hospital da região.

A cada novo salvamento há palmas e expressões de alívio, mesmo que a felicidade seja momentânea. Milhares de pessoas continuam desaparecidas, presumivelmente presas nos escombros dos edifícios. O terramoto ocorreu durante a madrugada, apanhando quase todas as vítimas a dormir nas suas casas. O mais recente balanço, divulgado às 11h desta quarta-feira, coloca o número de mortes acima dos 11 mil.

Um dos vídeos partilhados nas redes sociais mostra dois irmãos presos nos escombros de um edifício. A menina, irmã mais velha, conforta o irmão e fala com as equipas de salvamento, acabadas de chegar ao local.

Há até crianças que conseguem fazer chegar mensagens às redes sociais. Um jovem conseguiu gravar um vídeo sob os escombros do seu prédio, descrevendo a situação aflitiva. “Mais de duas, três famílias estão presas. Conseguem ouvir os gritos delas e dos nossos vizinhos. Deus nos ajude”, diz o rapaz, com a camisola e rosto cobertos de pó.

Num outro edifício na Turquia, quatro socorristas conseguem abrir uma pequena brecha nos escombros, através da qual é retirada uma menina. Com os olhos cobertos de detritos, tenta limpar a visão repetidamente. É passada para os braços de um outro homem e embrulhada num cobertor.

Em Hatay, também na Turquia, outra história impressionante. Muhammed, de dois anos, esteve preso mais de 40 horas entre os escombros da sua casa. Enquanto esperava para ser libertado dos destroços, os socorristas deram-lhe água com a tampa de uma garrafa. Distraído momentaneamente da gravidade da situação, Muhammed sorri, ao ouvir os socorristas a repetir o seu nome. É um dos vídeos mais virais desta quarta-feira, e a história tem final feliz.

Também em Hatay, uma mãe e um bebé foram resgatados com vida, mais de 24 horas após o terramoto ter atingido aquela zona do Sudeste da Turquia.

E há crianças que sobrevivem sem noção do que aconteceu em seu redor. Uma das crianças salvas nas últimas horas foi encontrada pelas equipas de salvamento a dormir no meio dos escombros de casa. Enquanto era resgatada e embrulhada num cobertor, perguntava aos bombeiros o que se estava a passar.

Portugal e vários outros países enviaram já equipas de salvamento para ajudar nos esforços de salvamento. Socorristas gregos conseguiram resgatar uma jovem dos escombros na Turquia, numa operação captada pelas câmaras de televisão helénicas. Com um colar cervical e carregada numa maca, a menina foi estabilizada no local e transportada para o hospital com vida. É apenas mais um episódio de uma dramática corrida contra o tempo.