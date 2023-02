Câmara cobra centenas de euros por danos em “sete ramos de uma árvore” do Porto

Quando abriu a carta da Câmara do Porto, Daniel Monteiro não queria acreditar. O assunto anunciava ao que vinha – “comunicação da imputação de custos” –, mas o morador da Rua de Santa Luzia demorou a situar-se. A autarquia pedia-lhe 619,78 euros pelos danos causados em “sete ramos de uma árvore”. O caso reporta a um acontecimento do ano passado – mas munícipe e câmara têm versões diferentes do sucedido. E o morador já contestou.

Daniel Monteiro, 75 anos e morador na zona da Prelada há 40, diz ter agido “de boa-fé” e a pedido dos vizinhos. Depois de uma tempestade ter causado danos numa árvore de um terreno usado por um grupo de cidadãos para cultivo de hortas, estes foram bater-lhe à porta. “Pediram-me para traçar a lenha que estava no chão. Eu nem uso o terreno, mas quis ajudar.”

No dia 5 de Outubro, enquanto cortava “três ramos caídos” no terreno, dois homens vestidos à civil identificaram-se como agentes da Polícia Municipal e questionaram-no. “Perguntaram-me se estava a deitar a árvore abaixo e eu expliquei que estava apenas a traçar lenha”, recorda em conversa com o PÚBLICO, com quem decidiu partilhar o seu “caso insólito”

A polícia identificou-o e abandonou o local, junto ao hospital da Prelada. Daniel Monteiro não pensou mais no assunto: “Achava que tinha ficado resolvido.” Mas, afinal, não estava. Na semana passada, uma carta assinada por Gabriela Leite, directora do departamento municipal de espaços verdes e gestão de infra-estruturas, reavivava o tema.

Questionada pelo PÚBLICO, a autarquia explica que o processo teve início numa "participação policial" que deu nota de que "estariam a cortar uma árvore na via pública". O homem, Daniel Monteiro, terá referido que o ramo "havia caído naturalmente de uma das árvores ali existente”, acrescenta a mesma fonte.

No local, a equipa responsável pelo arvoredo da cidade notou que a árvore municipal tinha "um conjunto de ramos indevidamente cortados", aponta a autarquia, anexando uma fotografia da árvore onde se notam sete ramos em falta. Foram, então, imputados custos ao cidadão, "calculados com base no Código Regulamentar do Município do Porto".

O morador já entregou uma contestação desta cobrança, que diz ser “ilegítima” e aguarda, agora, a pronúncia dos serviços municipais.

O município do Porto tem um projecto de hortas que promove e reconverte espaços sem uso em terrenos de cultivo para “munícipes que queiram praticar agricultura em modo biológico”. Neste momento, de acordo com a informação disponível no site da autarquia, há 13 hortas na cidade, onde foram instalados “400 compostores que permitem a devolução ao solo de 120 toneladas de matéria orgânica por ano”.

A necessidade de aumentar este tipo de espaços na urbe tem sido debatida no executivo. Em Maio de 2020, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, apresentou uma proposta para a criação de mais espaços deste género, depois de ter sido noticiada a destruição de uma horta comunitária junto ao bairro de Francos.