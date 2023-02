P24. Costa Silva: “A maior mudança de que o país precisa é de mentalidade. Não é possível governar só de cima para baixo”

António Costa Silva é o ministro mais velho (70 anos feitos em Novembro) e o único com décadas de experiência de gestão executiva no sector privado. Quando fala em público, esse historial vem ao de cima, o que já irritou o próprio PS, que suporta este Governo. O que destaca nos dados preliminares do produto interno bruto de 2022? "Uma performance notável da economia, acima do que é e do que era esperado". Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista do jornalista Victor Ferreira ao ministro da Economia e do Mar.

