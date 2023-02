Benfica volta a vencer Sporting e regressa à final da Taça da Liga feminina

Pela terceira vez em quatro edições, Benfica e Sp. Braga vão disputar a final da Taça da Liga feminina de futebol. Nesta quarta-feira, as "águias" voltaram a superiorizar-se ao Sporting, na segunda mão das meias-finais (2-4), em Alcochete, e mantêm o pleno na chegada ao encontro decisivo.

Depois de um triunfo no Seixal sobre as "leoas" (4-1), na primeira mão, o Benfica impôs-se novamente e outra vez com quatro golos marcados. O Sporting até inaugurou o marcador, por Ana Capeta (26'), mas o rival deu a volta, com golos de Jéssica Silva (39') e Kika Nazareth (50').

O Sporting igualou o encontro graças a "bis" de Ana Capeta (53'), mas Kika respondeu na mesma moeda, aos 58', antes de Marta Cintra confirmar o triunfo das visitantes, já sobre o minuto 90.

Com esta vitória sobre o Sporting (a quinta em cinco jogos nesta temporada, em diferentes provas), o Benfica acelera para a final da Taça da Liga, para reencontrar o Sp. Braga, actual detentor do troféu, que nas meias-finais afastou o Famalicão (3-0 e 1-2). Na época passada, as minhotas bateram as lisboetas, no desempate por grandes penalidades, depois de, na primeira edição, terem saído por cima as "águias" (3-0).